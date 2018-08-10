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| | В США началось разбирательство по делу сексуальных домогательств Сигала

В США началось разбирательство по делу сексуальных домогательств Сигала

Сегодня, 08:58

Информацией об этом поделились местные таблоиды в своем утреннем отчете. Актер пока никак не комментирует начавшийся процесс.

 

«Вчера департамент полиции Лос-Анджелеса передал нам информацию о сексуальных домогательствах, которые касаются актера Стивена Сигала. Мы продолжаем заниматься его всесторонней проверкой», - отмечают представители издания.

4 августа Сигала назначили специальным представителем МИД России по вопросам, связанным с вопросами российского-американских гуманитарных связей. В США подобным возмутились, потому как сам актер еще находится под официальным следствием.

В Соединенных Штатах в прошлом году началась настоящая истерия, связанная со скандалами о сексуальных домогательствах, которая началась после обвинений в адрес продюсера Харви Вайнштейна. В неподобающем поведении, харрасменте, а иногда и непосредственных изнасилованиях его обвиняли первые имена женского Голливуда. Адвокаты Вайнштейна уверены, что с их клиента следует снять обвинения, которые исходят из слов неназванных пострадавших, ведь там половой акт был по взаимному согласию.

Коснулась эта волна и Стивена Сигала, которого обвинили в сексуальных домогательствах и изнасилованиях коллеги по цеху. Сам Сигал отметил, что все эти обвинения «чушь».


Николай Офицеров
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