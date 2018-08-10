Нерожавшая звезда «Большой разницы» стала мамой в 42 года

Актриса Светлана Галка усыновила 5-летнего мальчика по имени Влад.

В апреле актрисе из пародийного юмористического шоу «Большая разница» Светлане Галке исполнилось 42 года, но только на днях нерожавшая звезда объявила про то, что наконец-то стала мамой. Дело в том, что артистка решилась усыновить 5-летнего мальчика по имени Влад из детского дома.

Про желание актрисы «Большой разницы» об усыновлении знал только самый близкий круг ее родных и друзей, которые верили и поддерживали знаменитость. Перед подписчиками своей страницы в соцсетях Галка извинилась, так как есть вероятность, что она, как сумасшедшая мама, начнет выкладывать фото своего ребенка.

Позже знаменитость объяснила прессе, почему публично рассказала про усыновление – звезда не хотела, чтобы кто-либо удивлялся ее появлению в обществе или на интервью в компании с сыном. В целом Светлана Галка предпочитает не раскрывать подробности личной жизни, но сообщала о своей мечте когда-то выйти замуж за любимого человека.