Звезда сериала «Счастливы вместе» вышла из комы

В течение двух последних лет артистка страдает от тяжелого заболевания.





Звезда сериала «Счастливы вместе» Мария Симдянкина успела запомниться многим телезрителям, однако мало кто знает, что два последних года актриса проходит лечение от тяжелого заболевания. Определенное время назад Симдянкина перенесла операционное вмешательство, после которого появились сбои в работе легких, сердца и почек. Актриса три дня находилась без сознания, и лишь вчерашним утром вышла из комы.

Исходя из этого, медики подкрепили надежду родственников актрисы о том, что шансы на частичное выздоровление и сохранение жизни еще есть. Через несколько часов после выхода из комы Симдянкина смогла прийти в себя, о чем рассказала подруга артистки Елена Ксенофонтова. Вчерашний выход из комы последняя считает чудом. Как пишет Ксенофонтова на своей страничке в соцсети, ночью, пока ее коллега все еще находилась в бессознательном состоянии, произошел скачок ее давления – заработало сердце. Актриса пишет, что даже реаниматологи удивились тому, что Симдянкина внезапно начала приходить в сознание.