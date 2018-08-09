Звезда Play Boy Мария Лиман безнадежно отстала от жизни

Модель из Ростова не следит за новыми блогерами, редко следит за новостями, не понимает, о чем беседуют знакомые и случайные прохожие и не может справиться с музыкальным унитазом.

Такое заявление Мария Лиман сделала в Instagram. Звезда мужского журнала Play Boy безнадежно отстала от жизни, хотя в детстве всегда представляла себя модной бабушкой. Мария Лиман не знает, о чем поет Филипп Киркоров в композиции «Цвет настроения синий». Она не знакома с творчеством рэпера Гнойного. Современные блогеры и новейшие технологии модель из Ростова раздражают.

Ранее Мария Лиман рассказала поклонникам о своем желании выпустить куклу. Звезда Play Boy уже определились с внешним видом игрушки, но не может выбрать подходящий размер. Она не собирается отдавать куклу китайским производителям.

Мария Лиман вошла в десятку лучших моделей по версии журнала MAXIM. Британское издание The Sun назвало уроженку Ростова самой красивой болельщицей ЧМ-2018. Звезда Play Boy сделала откровенную фотосессию на футбольную тематику и удостоилась звания непревзойденной.

Домбровский Сергей