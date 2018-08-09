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| | Тайна эротичных огурцов раскрыта: Самбурская призналась, зачем опубликовала пошлый ролик

Тайна эротичных огурцов раскрыта: Самбурская призналась, зачем опубликовала пошлый ролик

Вчера, 22:55

Актриса и телеведущая объяснила, с какой целью намекала на оральный секс в недавнем видео.

 На днях поклонники звезды сериала «Универ» Настасьи Самбурской были поражены: актриса под песню про «простую русскую девушку», которая напилась водки, очень соблазнительно поедала огурцы. Поклонники посыл публикации оценили, но не могли понять зачем звезда опубликовала настолько пошлый ролик. Кто-то предположил, что знаменитость гонится за «хайпом», а другие подумали, что это реклама подмосковной «огуречной столицы».

Сегодня тайна эротичных огурцов была раскрыта – никто не угадал истинную задачу ролика. Самбурская опубликовала еще одно видео, в котором косвенно призналась, что намеки на оральный секс создавались в рамках рекламной кампании нового сезона «Ревизорро» на телеканале «Пятница». В этом сезоне вместе со второй ведущей Идой Галич Самбурская будет проверять на качество и овощи, в том числе огурцы. Дату выпуска новых эпизодов «Ревизорро» публике не сообщили.


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