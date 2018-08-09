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| | Роскошно жить не запретишь: Стало известны источники колоссального богатства Ольги Бузовой

Роскошно жить не запретишь: Стало известны источники колоссального богатства Ольги Бузовой

Вчера, 22:45

В то время, как экс-супруг певицы Дмитрий Тарасов вынужден распродавать недвижимость и отнимать подарки у бывшей жены, то сама Ольга катается как сыр в масле. В год она зарабатывает почти четыре миллиона долларов, и теперь известно как.

 

Стали известны источники колоссального богатства Ольги Бузовой. Разочаровавшись на какое-то время в любви, поп-дива с головой окунулась в работу. И действительно, в трудолюбии ведущей «Дома-2» не откажешь. Кроме работы на просторах телестройки, Ольга выпускает альбомы, выступает с сольными концертами по городам и весям, даже за рубежом о ней знают благодаря клипу с Джереми Миксом, известному как самый красивый преступник, а с недавних пор и супруг наследницы миллиардных капиталов. Не гнушается певица и блоги писать. У нее огромное как для российской медийной персоны количество фолловеров – более 12 миллионов. Даже в Москве населения меньше.

Поэтому реклама в ее Instagram стоит действительно дорого. За каждый такой пост теледива берет по 300 тысяч рублей. Реклама в ее сторис стоит 200 тысяч. В неделю в аккаунте Ольги появляется 4-6 рекламных постов. Вот и сосчитайте – сумма более, чем кругленькая. Теперь певица подалась и в рестораторы. Помимо уже открывшегося BUZfood, знаменитость планирует открыть еще один. Аналитики не сомневаются, что все затраты Ольги «отобьются» в кратчайшие сроки.

Логично, что при таких доходах, райдер Бузовой, мягко говоря, впечатляет. Летать Ольга согласна только бизнес-классом и требует при этом VIP-проход в аэропорту. Доставить от аэропорта до терминала певицу можно только личным транспортом, а для передивжнегний по городу звезда требует авто бизнес-класса с водителем. Жить Бузова согласна только в пятизвездочном отеле и номер должен быть люксовым. По городу певицу должны сопровождать не меньше двух охранников, обеспечивать ее покой во время концерта нанимают четырех бодигардов. А что ? – Роскошно жить не запретишь.


Дарья Светозарова
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