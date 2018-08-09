Стелла Маккартни раскрыла секреты создания свадебного платья Меган Маркл

Меган Маркл попала в очень строгую семью, когда вышла замуж за британского принца Гарри. Представители королевской династии из всего делают тайну.

Дочь знаменитого музыканта Пола Маккартни работает дизайнером. Она сшила второе свадебное платье для Мегран Маркл и раскрыла некоторые секреты создания этого наряда. Бракосочетание принца Гарри и экс-американской актрисы потрясло весь мир. Новая невестка королевы Великобритании показала отличный вкус, появившись на торжестве в белом платье без излишеств. Образ Меган Маркл дополнили небольшая диадема и фата. Платье от Клер Уайт оценили суммой 135 тысяч долларов. Второе свадебное платье создала Стелла Маккартни. Дочь известного солиста группы The Beatles без труда подчеркнула достоинства внешности Меган Маркл и даже подружилась с новоиспеченной невесткой британской королевы. Стелла Маккартни и раньше сотрудничала с экс-актрисой. Поэтому они сразу достигли взаимопонимания.

Дочь певца в своей работе использует экологически безопасные материалы. По мнению Стеллы Маккартни, женщина-дизайнер лучше поймет девушку, нежели мужчина-модельер. Пол Маккартни не оставлял дочери денег на одежду, поэтому ей приходилось покупать товары в секонд-хендах. Дочь артиста работала с известной исполнительницей Мадонной.

Домбровский Сергей