Певицу Жасмин подкосила внезапная болезнь

Артистка опасается, что заболевание скажется на троих ее детях.

40-летняя певица Жасмин на своей страничке в соцсетях поделилась тем, что недавно ее здоровье подкосила внезапная болезнь. Иммунную систему певицы сразил наповал «мощный чих» ее младшего ребенка. Артистка признается, что болеть неприятно всегда, а летом особенно. Ситуацию отягощает то, что Жасмин серьезно опасается заразить кого-то из своих троих «ласкуче-обнимашливых» детей. Певица подытожила: «Сверхзадача на сегодня – уделить время всем троим детям, не заразив при этом никого».

Фанаты пожелали знаменитости скорейшего выздоровления, а чтобы немного снизить вероятность заряжения детей простудной инфекцией пользователи рекомендовали носить медицинскую маску. Кроме того, как заметили поклонники, старшая дочь Жасмин Маргарита уже достаточно взросла и сможет присмотреть за своим братом. В любом случае, звезде советовали побольше пить теплых напитков и укреплять иммунитет витамином С.