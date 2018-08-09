«Пузяка на коленях лежит»: Фанаты посмеялись над диетой Волочковой

В рационе балерины преобладает соленая и перченная растительная пища, из-за которой у нее вздулся живот.

Российская прима-балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками секретами поддержания стройности, а именно рассказала про свою диету. «Мои дорогие, на отдыхе я вообще ничего не ем, ни на отдыхе, ни дома. Но все-таки я спасаюсь, вот, салатиком солененьким», - рассказала знаменитость в новом ролике. Овощной салат, несмотря на то, что он «солененький», Волочкова не заправляет солью, но обильно посыпает перцем и добавляет оливковое масло. «Самое главное, здесь еда другая – духовная», - сообщила знаменитость, после чего блеснула своим знанием английского языка.

«Пузяка на коленях лежит», - сразу же написали внимательные поклонники, которые привыкли видеть балерину, хоть и с дряблым, но обычно совершенно плоским животом. Пользователи Сети выразили недоверие к тому, что звезда действительно придерживается подобного питания, так как в таком случае живота не было бы. Из-за этого фанаты посмеялись над диетой Волочковой, заметив, что это от растительной пищи ее живот так раздуло. Балерине настойчиво рекомендовали не жеманничать перед камерой и добавить в свой рацион мяса, иначе она «не будет слезать с унитаза».