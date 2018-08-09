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| | «Где грудь, костлявая?»: Поклонники беспокоятся за худобу Бузовой

«Где грудь, костлявая?»: Поклонники беспокоятся за худобу Бузовой

Сегодня, 20:51

Посмотрев новое фото артистки, поклонники пришли к выводу, что такими темпами ей не долго осталось до анорексии.

 

Исполнительница Ольга Бузова опубликовала новое фото, на котором предстала в открытом купальнике. Верные поклонники восхитились фигурой певицы. Также писали слова поддержки, чтобы она оставалась всегда в такой прекрасной форме и могла покорить сердца своей стройной фигурой. Помимо этого, многие подписчики обеспокоены состояние тела Бузовой, так как считают, что такими темпами она доведет себя до анорексии и это закончится не совсем хорошо. Однако были и такие пользователи, которые раскритиковали артистку. Многим не нравится, что на показ выставляет отсутствие груди, а также демонстрирует выпирающие из-под кожи ребра. Один из подписчиков задал Бузовой вопрос, где ее грудь, а также обозвал костлявой. Артистка, как всегда, оставила наполненные ядом комментарии без ответа.

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A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on

До этого информировалось, что Ольгу Бузову раскритиковали за то, что она рекламирует «живодерский» бизнес. В посте она написала о любви, а сопроводила его фотом, на котором изображена вместе в львенком. По мнению одной подписчицы, любовь – это когда с мамой и на свободе, а не в ошейнике и не понятно с кем.


Анна Котова
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