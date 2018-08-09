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| | Кобзон: Юдашкин упустил время, когда распространились метастазы

Кобзон: Юдашкин упустил время, когда распространились метастазы

Сегодня, 20:23

По мнению исполнителя все связано с тем, что дизайнер все время был занят, а также не желал проходить обследование раз в полгода.

 

Недавно Иосиф Кобзон пообщался с журналистами по поводу онкологии известного дизайнера Валентина Юдашкина. Артист заявил, что знаменитость в мире моды упустил время, когда по организму распространились метастазы. Дело в том, что все сотрудники медицинских учреждений рекомендуют не забывать о здоровье и хотя бы раз в полгода проходить обследование на различные заболевания. По мнению Кобзона, именно поэтому Юдашкин немного опоздал. Также на состояние здоровья дизайнера повлияла постоянная занятость. Также певец сказал, что сам дизайнер никогда не признается о своем заболевании.

Сам Валентин Юдашкин избегает вопросов о своем здоровье, а также опровергает разговоры о раке. Сейчас звезда моды находится на отдыхе и с каждым разом все реже и реже появляется на публичных мероприятиях. Из-за этого поклонники стали подозревать, что у дизайнера серьезное заболевание.


Анна Котова
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