«Не могу похвастаться богатырским здоровьем»: Актер Гафт плохо себя чувствует

Актер Валентин Гафт в последнее время чувствует недомогание. От поддерживает боевой дух, но силы иногда покидают его.

В интервью Гафт заявил: «Не могу похвастаться богатырским здоровьем. Сейчас плохо себя чувствую. Пытаюсь держаться, но исправить ситуацию это не помогает». На данный момент Гафт находится в отпуске. Актер заявил, что в настоящее время знаменитые деятели культуры умирают очень часто. Он посочувствовал близким Народной артистки РФ Тамары Дегтяревой, которая завершила свой жизненный путь 9 августа в возрасте 74 лет.

Гафт выступал вместе с этой женщиной на сцене столичного театра «Современник». Отпевание Дегтяревой состоится 11 августа в храме Федора Стратилата. Прощание произойдет в час дня в Николо-Архангельском крематории. Гафт посетовал, что сейчас жизни актеров обрываются «через день». Нынешний период он назвал трагической полосой.

Домбровский Сергей