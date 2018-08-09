Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Мнения

Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Она мужественно боролась со своими многочисленными болезнями, но они, увы, победили.

Российские онкологи готовы помочь первой леди Сирии в борьбе с раком

От Редактора

Российские онкологи готовы помочь первой леди Сирии в борьбе с раком

Ранее стало известно, что у Асмы Асад выявили злокачественную опухоль груди.

Сюжеты:

Инопланетяне помогут американцам с уборкой мусора Экс-любовника Волочковой высмеяли за отсутствие роскоши Дима Билан шокировал откровением в день рождения Уитни Хьюстон Популярный техноблогер призвал перестать сажать людей за мемы Эксперты: Чихание – не повод избавляться от кота Регина Тодоренко не желает возвращаться в Москву Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой Часики-то тикают: Эвелине Бледанс намекают, что надо поскорее выходить замуж Баста и Наргиз записали совместный трек «Прощай, любимый город» Седокова назвала причину нелюбви отца Гектора к сыну «Неповторимая краска»: Олешко выразил соболезнования семье Дегтярёвой Решетову и Тимати поймали на совместном отдыхе
| | «Не могу похвастаться богатырским здоровьем»: Актер Гафт плохо себя чувствует

«Не могу похвастаться богатырским здоровьем»: Актер Гафт плохо себя чувствует

Сегодня, 19:09

Актер Валентин Гафт в последнее время чувствует недомогание. От поддерживает боевой дух, но силы иногда покидают его.

 

В интервью Гафт заявил: «Не могу похвастаться богатырским здоровьем. Сейчас плохо себя чувствую. Пытаюсь держаться, но исправить ситуацию это не помогает». На данный момент Гафт находится в отпуске. Актер заявил, что в настоящее время знаменитые деятели культуры умирают очень часто. Он посочувствовал близким Народной артистки РФ Тамары Дегтяревой, которая завершила свой жизненный путь 9 августа в возрасте 74 лет.

Гафт выступал вместе с этой женщиной на сцене столичного театра «Современник». Отпевание Дегтяревой состоится 11 августа в храме Федора Стратилата. Прощание произойдет в час дня в Николо-Архангельском крематории. Гафт посетовал, что сейчас жизни актеров обрываются «через день». Нынешний период он назвал трагической полосой.


Домбровский Сергей
Новости по теме
Валентин Гафт в инвалидной коляске пожаловался на свое здоровье
Валентин Гафт в инвалидной коляске пожаловался на свое здоровье

82-летний народный артист рассказал журналистам программы «Звезды сошлись» о своей тяжелой болезни. По словам Гафта, никто из медиков не может ему помочь.

Валентин Гафт отреагировал на смерть Нины Дорошиной
Валентин Гафт отреагировал на смерть Нины Дорошиной

В интервью российскому телеканалу народный артист России Валентин Гафт горько прокомментировал смерть своей коллеги и друга Нины Дорошиной, которая скончалась…

Валентин Гафт шокировал всех на похоронах Табакова
Валентин Гафт шокировал всех на похоронах Табакова

Валентин Гафт стал причиной для беспокойства всех собравшихся на похоронах прославленного артиста Олега Табакова. Беспокойство общественности вызвал внешний…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости