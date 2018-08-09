Анастасия Костенко «по-женски» ответила Бузовой жестом из трех пальцев

Модель в январе текущего года «приняла пост» Ольги Бузовой возле футболиста Дмитрия Тарасова – стала его законной супругой. А уже в июле стала матерью его второй дочери. Недавно Настя уличила «бывшую» в том, что она никак не оставит полузащитника «Локомотива» в покое.

Костенко намекнула, брошенные жены и пассии подглядывают за теми, кто их бросил с фейковых страниц. «Если твоя бывшая не смотрит твои истории, то значит их смотрят «ноготочки Саранск», - гласил ее пост. Месседж удачливая соперница певицы завершила жестом из трех пальцев, который часто использует сама Бузова в своих публикациях. А Саранск Костенко упомянула из-за того, что там делают самые острые ноготки. Пользователи Instagram научились читать между строк. Они моментально поняли, кого Настя имела в виду, и включились в обсуждения. Одним показалось, что у Костенко слишком мало доказательств, чтобы делать такие заявления, а другие заметили, что ответила модель своей предшественнице слишком «по-женски»: «Царапаться и давать пощечины – истинно женская черта. Жаль, Настя, что Вы опустились до банальной грызни. Да еще и коронный жест соперницы сплагиатили…», - оставил комментарий разочарованный подписчики Костенко.

Развод «тарабузиков» то и дело становится предметом дискуссий. Снова нет-нет, да и начнется разбор полетов: кто виноват и что теперь делать? Четыре года Ольга и Дмитрий были, что называется, эталонной парой: сплошные обнимашки да поцелуйчики на камеру и без. Поэтому изх развод стал шоком для поклонников и заставил делать нелегкий выбор: на чью сторону встать. Было бы легче, если бы развод был мирный, но «тарабузики» пошли другим путем. Выбирать пришлось и близким общим друзьям пары. Рэпер Т-killah, несмотря на то, что раньше познакомился с Ольгой, проявил мужскую солидарность. Онт заявил, что брак Тарасова и Бузовой был ошибкой с самого начала и стал «пятном на репутации» футболиста. «Чего еще можно было ожидать от женитьбы на участнице реалити-шоу? Еще и ведущей. Вы только вспомните, кто смотрит «Дом-2» и сразу поймете уровень Бузовой», - высказался по этому поводу музыкант.

Самого футболиста Александр Тарасов (настоящее имя рэпера) считает едва ли не святым. По его словам, Дмитрий никому не отказывает помощи, особенно в том, что касается здоровья. К нему постоянно обращаются болельщики, и спортсмен всем старается помочь, в том числе и деньгами. «Он открытый и ничего не придумывает. У него нет масок в отличие от его бывшей», - уверяет Александр. Он также добавил, что прекратил любое общение с Ольгой, приняв сторону футболиста.

Дарья Светозарова