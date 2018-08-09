Дима Билан шокировал откровением в день рождения Уитни Хьюстон

Российский певец открылся перед слушателями. Любовь к американской легенде заставила его полететь в Лос-Анджелес в день её смерти.

9 августа известной Уитни Хьюстон могло бы исполниться 55 лет, а Дима Билан мог бы отметить её день рождения на другом континенте не тише, чем свой собственный. В этот день певец решил рассказать неизвестную ранее историю его взаимоотношений с американкой. Перед последним концертом Хьюстон в Москве, где Билан был утверждён как «разогрев», певец отменил все важные съёмки. Но на сцену согласился выйти только после благословения кумира. Но Уитни задерживалась, и Билана, в слезах и с разрушенной мечтой, вытолкнули на сцену.

Но следующее откровение певца заставило поклонников рыдать. В день смерти исполнительницы, 11 февраля, Дима Билан был настолько шокирован известием, что отправился в Лос-Анджелес в отель, где Уитни утонула. «Меня не пускали, но я хитростью прорвался и сидел возле этого номера, прося прощение! Я клянусь, так и было!» - рассказал певец. Фанаты, не знав о любви Билана к Хьюстон, выразили ему своеобразное сочувствие и попросили не расстраиваться.

Елизавета Трюфель