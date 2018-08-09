Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Мнения

Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Она мужественно боролась со своими многочисленными болезнями, но они, увы, победили.

Российские онкологи готовы помочь первой леди Сирии в борьбе с раком

От Редактора

Российские онкологи готовы помочь первой леди Сирии в борьбе с раком

Ранее стало известно, что у Асмы Асад выявили злокачественную опухоль груди.

Сюжеты:

Инопланетяне помогут американцам с уборкой мусора Экс-любовника Волочковой высмеяли за отсутствие роскоши Дима Билан шокировал откровением в день рождения Уитни Хьюстон Популярный техноблогер призвал перестать сажать людей за мемы Эксперты: Чихание – не повод избавляться от кота Регина Тодоренко не желает возвращаться в Москву Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой Часики-то тикают: Эвелине Бледанс намекают, что надо поскорее выходить замуж Баста и Наргиз записали совместный трек «Прощай, любимый город» Седокова назвала причину нелюбви отца Гектора к сыну «Неповторимая краска»: Олешко выразил соболезнования семье Дегтярёвой Решетову и Тимати поймали на совместном отдыхе
| | Дима Билан шокировал откровением в день рождения Уитни Хьюстон

Дима Билан шокировал откровением в день рождения Уитни Хьюстон

Сегодня, 18:32

Российский певец открылся перед слушателями. Любовь к американской легенде заставила его полететь в Лос-Анджелес в день её смерти.

9 августа известной Уитни Хьюстон могло бы исполниться 55 лет, а Дима Билан мог бы отметить её день рождения на другом континенте не тише, чем свой собственный. В этот день певец решил рассказать неизвестную ранее историю его взаимоотношений с американкой. Перед последним концертом Хьюстон в Москве, где Билан был утверждён как «разогрев», певец отменил все важные съёмки. Но на сцену согласился выйти только после благословения кумира. Но Уитни задерживалась, и Билана, в слезах и с разрушенной мечтой, вытолкнули на сцену.

Но следующее откровение певца заставило поклонников рыдать. В день смерти исполнительницы, 11 февраля, Дима Билан был настолько шокирован известием, что отправился в Лос-Анджелес в отель, где Уитни утонула. «Меня не пускали, но я хитростью прорвался и сидел возле этого номера, прося прощение! Я клянусь, так и было!» - рассказал певец. Фанаты, не знав о любви Билана к Хьюстон, выразили ему своеобразное сочувствие и попросили не расстраиваться.


Елизавета Трюфель
Новости по теме
Дима Билан тайно посетил Мамаев курган
Дима Билан тайно посетил Мамаев курган

Отечественные звезды не перестают удивлять фанатов своими поступками. Например, Дима Билан в Волгограде тайно посетил Мамаев курган.

Экс-супруг Уитни Хьюстон сделал признание о причине ее смерти
Экс-супруг Уитни Хьюстон сделал признание о причине ее смерти

Бывший муж покойной певицы Уитни Хьюстон Бобби Браун рассказал, что она могла уйти из жизни не из-за наркотиков, как принято считать сейчас. Причина ее смерти…

Дима Билан посоветовал встречать День святого Валентина с иронией
Дима Билан посоветовал встречать День святого Валентина с иронией

Дима Билан призвал всех своих поклонников и подписчиков на просторах Instagram отмечать День всех влюбленных исключительно с иронией. Для этого следует…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости