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| | От «Дома-2» до певицы: Подсчитано приданое Ольги Бузовой

От «Дома-2» до певицы: Подсчитано приданое Ольги Бузовой

Сегодня, 18:32

После того, как на канале ТНТ стартует шоу «Замуж за Бузову», доходы артистки активно обсуждаются не только в интернете, но и в прессе.

 

В скором времени на канале ТНТ будет транслироваться новый проект «Замуж за Бузову», который создавался по сценарию «Холостяка». Многие мужчины подали заявки на участие, не обратив внимания на название, так как такая девушка как Бузова сможет обеспечить не хуже мужчины. Оказалось, что доходы знаменитости составляют 3,9 млн доллара в год (257 млн рублей). За участие в проекте «Дом-2» артистка получала 600 тысяч рублей как ведущая, за год эта сумма составила 60 млн. За свои концерты Бузова получает 1,5 млн рублей, а также владеет рестораном, линией одежды и другим. Судя по всему этому, доход знаменитости более чем достойный. Напоминаем, что шоу «Замуж за Бузову» стартует в конце лета данного года.

Однако пользователи уже сейчас смеются над артисткой за не совсем корректное название. Несмотря на это, участников оказалось предостаточно и, как сама исполнительница говорит, что если и на этом шоу она не встретить любовь, то не встретить ее уже никогда. Отметим, что Ольга собирается расширять свой бизнес, открыть еще один ресторан.


Анна Котова
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