51-летняя Сальма Хайек похвасталась грудью, как у 20-летней девушки

Помимо этого голливудская артистка на новом фото предстала без косметики, чем порадовала и удивила поклонников.
Голливудская актриса Сальма Хайек в очередной раз доказала обществу, что в свои 51 она выглядит также сексуально и молодо, как десять лет назад. Отметим, что знаменитость не приветствует «уколы красоты», однако и не распространяется по поводу своих секретов. Некоторое время назад артистка опубликовала в сети новое фото, на котором предстала без макияжа и в купальнике, подчеркивающем все формы тела. Поклонники незамедлительно отозвались на публикацию. Они отметили, что тело знаменитости не соответствует ее возрасту, скорее всего, оно напоминает тело девушки, которая только что вышла из спортзала.
Также подписчики отметили и отсутствие косметики, что привело к комментариях, в которых были слова благодарности за искренность и естественность. Некоторые даже предположили, что такая молодая внешность говорит о счастливом внутреннем мире, так как Сальма Хайек долгие годы счастлива в браке.