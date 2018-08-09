51-летняя Сальма Хайек похвасталась грудью, как у 20-летней девушки

Помимо этого голливудская артистка на новом фото предстала без косметики, чем порадовала и удивила поклонников.

Голливудская актриса Сальма Хайек в очередной раз доказала обществу, что в свои 51 она выглядит также сексуально и молодо, как десять лет назад. Отметим, что знаменитость не приветствует «уколы красоты», однако и не распространяется по поводу своих секретов. Некоторое время назад артистка опубликовала в сети новое фото, на котором предстала без макияжа и в купальнике, подчеркивающем все формы тела. Поклонники незамедлительно отозвались на публикацию. Они отметили, что тело знаменитости не соответствует ее возрасту, скорее всего, оно напоминает тело девушки, которая только что вышла из спортзала.

#nofilter #noretouching A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) on Aug 8, 2018 at 10:34am PDT

Также подписчики отметили и отсутствие косметики, что привело к комментариях, в которых были слова благодарности за искренность и естественность. Некоторые даже предположили, что такая молодая внешность говорит о счастливом внутреннем мире, так как Сальма Хайек долгие годы счастлива в браке.

Анна Котова