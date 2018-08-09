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| | Победительница «Холостяк» Дарья Клюкина стесняется своей внешности

Победительница «Холостяк» Дарья Клюкина стесняется своей внешности

Сегодня, 18:53

Необычное признание появилось в Instagram-аккаунте 24-летней девушки. Пользователи поддержали ее, отметив, что ей не из-за чего комплексовать.

 

24-летняя Дарья Клюкина в этом году стала победительницей шоу «Холостяк». Девушка получила заветное кольцо, но так по-настоящему и не стала избранницей Егора Крида: пара рассталась сразу после окончания проекта. Исполнитель объяснил это тем, что все в итоге оказалось частью шоу. Несмотря на это, за жизнью девушки в Instagram продолжают следить миллионы подписчиков. Недавно она поделилась с ними откровенным признанием о своих комплексах: победительница проекте рассказала, что стесняется своей внешности. Она напомнила, что уже говорила, что была выше всех в классе, и отметила, что из-за этого до сих пор сутулиться. Также девушка призналась, что раньше ей не нравились ее веснушки, а улыбка ее смущает и ныне, из-за чего она носит капы. Также Дарья Клюкина пообещала больше откровенничать с поклонниками.

Подписчики поддержали девушку, отметив, что ей нечего стеснятся, и ее веснушки вовсе незаметны, а улыбка является «изюминкой». Многие написали, что внешность – не главное, а она сама – очень красивая девушка.


Виктория Озерова
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