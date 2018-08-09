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| | Ольга Картункова помогает искать восьмилетнюю Омарову

Ольга Картункова помогает искать восьмилетнюю Омарову

Сегодня, 18:18

История исчезнувшей дагестанской девочки Калимат не оставила равнодушными не только обывателей, но и звезд шоу-бизнеса. Вот и звезда КВН решила воззвать к совести похитителя.

 

Ольга Картнукова помогает искать восьмилетнюю Калимат Омарову по мере своих сил. Пропавшей малышке КВНщица посвятила уже несколько постов в соцсети Instagram. Звезда шоу «Однажды в России» не сомневается, что похититель девочки регулярно просматривает все подобные публикации. «Верни маме и папе дочку! Все под Богом ходим!», - предупредила неизвестного злоумышленника Ольга. Картункова добавила, что тот, кто удерживает ребенка, читает статьи, смотрит ролики и боится возмездия. Она призывает похитителя вернуть юную жительницу Дагестана в лоно семьи, так как ребенок ни в чем не виноват.

Недавно стало известно, что добровольцы уже продвинулись в поисках Калимат и даже нашли зацепки. Правоохранители, ведущие поиск ребенка, уже завели дело об убийстве малолетнего. Однако родители Омаровой считают, что дочь жива. Об этом им рассказала экстрасенс. При этом, жители Дагестана не верят, что семья Калимат воспользовалась услугами ясновидящей.


Дарья Светозарова
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