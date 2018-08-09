Филипп Киркоров не постеснялся послать подписчиков в Instagram

Фото Филиппа Киркорова с Яной Рудковской в Италии не понравилось его поклонникам в социальной сети Instagram. На фото артист одет в одежду известных брендов Versace и Dolce&Gabbana. Подписчикам же таки наряды не понравились, и они назвали их абсурдными.

«Бедная Европа офигела от увиденного маскарада… Майка и шорты одежда европейцев, а не эта петушиная окраска», – слова одного из пользователей Instagram. В ответ Киркоров написал комментарий оскорбителям с многократным использованием матерных слов, что вызвало массу недовольства в остальных людей.

Вскоре вся брань и ругань были удалены с аккаунта звезды, но многие подписчики успели сделать себе скрины, где Филипп посылает всех на право и на лево. В мае Филипп Киркоров во время интервью на шведском канале также не сдержал своих эмоций. Певец сразу вышел в другую комнату чтобы спустить пар на присутствующих в ней.