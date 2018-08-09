«Это как обидеть ребенка»: Никас Сафронов расстроен избиением главного героя «Такси»

Знаменитый российский художник решил высказаться по поводу скандальной драки с французским актером Сами Насери, которая произошла накануне в одном из московских караоке-баров.

Никас Сафронов утверждает, что до глубины души расстроен произошедшим. Оказалось, что главный герой комедийного боевика «Такси» его приятель, с которым он знаком лично.

«Он мой хороший приятель, очень душевный человек. Много раз бывал у меня дома. Я с ним даже портрет делал. Это как обидеть маленького ребенка, отнять у него деньги, когда он на последние идет покупать хлеб. Он обижен. Он мне крайне симпатичен, потому я расстроен до глубины души», - заявил Сафронов, добавив, что пресса слишком активно освещает произошедшее.

«Наверняка, все это раздула пресса, потому ему ничего не оставалось, кроме как принять условия сложившейся игры. Конечно же, такое обычно не освещают так широко, но видимо это стало чем-то большим, чем его проблемой. Она стала общественной», - заявил художник.

Следует напомнить, что драка с участием звезды фильмов «Такси» произошла под утро, 5 августа. Случилась она из-за того, что Насери и его брат не смогли поделить микрофон с другими посетителями бара. В результате актер серьезно пострадал, ему потребовалась операция на глазах.

Николай Офицеров