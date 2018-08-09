Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Мнения

Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Она мужественно боролась со своими многочисленными болезнями, но они, увы, победили.

Российские онкологи готовы помочь первой леди Сирии в борьбе с раком

От Редактора

Российские онкологи готовы помочь первой леди Сирии в борьбе с раком

Ранее стало известно, что у Асмы Асад выявили злокачественную опухоль груди.

Сюжеты:

Дима Билан шокировал откровением в день рождения Уитни Хьюстон Популярный техноблогер призвал перестать сажать людей за мемы Эксперты: Чихание – не повод избавляться от кота Регина Тодоренко не желает возвращаться в Москву Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой Часики-то тикают: Эвелине Бледанс намекают, что надо поскорее выходить замуж Баста и Наргиз записали совместный трек «Прощай, любимый город» Седокова назвала причину нелюбви отца Гектора к сыну «Неповторимая краска»: Олешко выразил соболезнования семье Дегтярёвой Решетову и Тимати поймали на совместном отдыхе Google оптимизировала браузер Chrome для безрамочных смартфонов Голая Катя Варнава рассказала подписчикам о собственной неуклюжести
| | «Это как обидеть ребенка»: Никас Сафронов расстроен избиением главного героя «Такси»

«Это как обидеть ребенка»: Никас Сафронов расстроен избиением главного героя «Такси»

Сегодня, 17:59

Знаменитый российский художник решил высказаться по поводу скандальной драки с французским актером Сами Насери, которая произошла накануне в одном из московских караоке-баров.

 

Никас Сафронов утверждает, что до глубины души расстроен произошедшим. Оказалось, что главный герой комедийного боевика «Такси» его приятель, с которым он знаком лично.

«Он мой хороший приятель, очень душевный человек. Много раз бывал у меня дома. Я с ним даже портрет делал. Это как обидеть маленького ребенка, отнять у него деньги, когда он на последние идет покупать хлеб. Он обижен. Он мне крайне симпатичен, потому я расстроен до глубины души», - заявил Сафронов, добавив, что пресса слишком активно освещает произошедшее.

«Наверняка, все это раздула пресса, потому ему ничего не оставалось, кроме как принять условия сложившейся игры. Конечно же, такое обычно не освещают так широко, но видимо это стало чем-то большим, чем его проблемой. Она стала общественной», - заявил художник.

Следует напомнить, что драка с участием звезды фильмов «Такси» произошла под утро, 5 августа. Случилась она из-за того, что Насери и его брат не смогли поделить микрофон с другими посетителями бара. В результате актер серьезно пострадал, ему потребовалась операция на глазах.


Николай Офицеров
Новости по теме
Никас Сафронов готов признать всех незаконнорожденных детей
Никас Сафронов готов признать всех незаконнорожденных детей

Самый раскрученный российский живописец Никас Сафронов отметил 8 апреля свое 62-летие. На день рождения он представил небольшую мемуарную биографию «Кино для…

Никас Сафронов шокировал деталями болезни Станислава Говорухина
Никас Сафронов шокировал деталями болезни Станислава Говорухина

 Друг режиссера рассказал, что о состоянии артиста он узнал год назад, когда тот собирался ехать в Израиль, чтобы удалить легкое, но операция прошла неудачно.

Звезда фильма «Такси» Сами Насери приедет в Ростов ради съемок боевика
Звезда фильма «Такси» Сами Насери приедет в Ростов ради съемок боевика

В СМИ появилась информация о том, что известный по фильму «Такси» актер Сами Насери должен приехать в Ростов, где планируют снять боевик «Краб». Сведений о…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости