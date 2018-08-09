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Экс-любовника Волочковой высмеяли за отсутствие роскоши

Сегодня, 19:01

Михаилу подписчики вменяли жизнь с Волочковой исключительно ради наживы, однако то, что он ушёл от балерины, не пошло, по их мнению, ему на пользу.

Экс-любовник знаменитости показал, как приехал на дачу во Владимирскую область. Никакой роскоши, только простота и виды без фотошопа. Поклонники тут же начали высмеивать Михаила, поинтересовавшись, неужели он настолько обеднел, что теперь демонстрирует такое. Саму Волочкову сейчас критикуют за отсутствие стыда после публикации серии откровенных снимков с греческого курорта Корфу.

Поэтому когда Михаил показал, как над его домом пролетают вертолёты, поклонники тут же стали шутить, что это целый эскорт – для возврата балерины в Россию, чтобы бывший любовник немного её урезонил. Некоторые подписчики тут же решили вступиться за Волочкову, и звезда неожиданно ответила, прямо в комментариях пообещав за это помолиться за них «в святых местах на Корфу».


Ирина Летинская
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