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| | Актрису Эвелину Бледенс раскритиковали за откровенные фото с сыном

Актрису Эвелину Бледенс раскритиковали за откровенные фото с сыном

Сегодня, 17:10

Актриса Эвелина Бледенс выставила фото в Instagram, где она лежит обнаженная в кровати вместе со своим сыном Семёном, у которого синдром Дауна. Эвелина говорит, что иногда её хочется забыть о режиме дня, чтобы побольше отдохнуть и полежать в постели.  

Поклонники звёзды восприняли эти фото с ужасом, написав в комментариях: «Ради фото не обязательно оголяться. Тем более с сыном в кровати». Сама же актриса прокомментировала, что не ожидала такой реакции людей на эти фото. Не первый раз Эвелина выставляет в социальные сети фото такого характера.

Поклонникам нравится её фигура и они считают, что звезда может позволять себе все. Что касается сына Эвелины, можно сказать, что ребёнок растёт позитивным и открытым. В этом вся заслуга родителей, которые проявляют внимание своему сыну, путешествуя с ним в другие страны. Недавно в инстаграм аккаунте Семёна появилось видео, где он играет на фортепиано.


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