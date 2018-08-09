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| | Регина Тодоренко не желает возвращаться в Москву

Регина Тодоренко не желает возвращаться в Москву

Сегодня, 16:55

Беременная одесситка не смогла подавить в себе «курортные позывы». Детство у моря опять берёт верх над девушкой.

Регина Тодоренко, находясь на самом интересном этапе беременности, отправилась с женихом Владом Топаловым в Грецию. Отдых у моря не мог оставить «морячку» Тодоренко безразличной, и девушка решилась на откровение. Сама телеведущая родом из Одессы, и довольно часто поклонники «ловили» её на использовании чистейшего черноморского юмора.

Такая история поселила в голове девушки мысль о том, что рождённый у моря в мегаполисе жить не может. Но она ошибалась. Под чары никогда не спящей Москвы она попала настолько быстро, что из отпуска в столицу возвращалась всегда с огромной радостью. Однако, не теперь. Греческий Крит впечатлил девушку, и теперь она не желает ехать в холодную столицу.

Поклонники гадают, останется ли Регина Тодоренко рожать в Греции или отправится в Лос-Анджелес по примеру звёздных коллег, или же вовсе родит в Москве. Как бы там ни было, показывать беременный живот телеведущая не хочет. Случайно засветив его в Instagram, девушка стала самой обсуждаемой персоной в русскоязычном сегменте Сети.


Елизавета Трюфель
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