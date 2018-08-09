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| | Молодая пассия Петросяна расцветает на фоне его развода

Молодая пассия Петросяна расцветает на фоне его развода

Сегодня, 16:43

Многие поклонники заявляют, что молодая ассистентка юмориста всегда старалась добиться известности.

 

Новость о разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко шокировала их поклонников. Однако многие уверенны, что такому решению поспособствовала молодая ассистентка Татьяна Брухунова. Сначала Татьяна была поклонницей Степаненко: бывала на всех ее концертах, ждала за кулисами, дарила цветы. Однажды юмористка заметила девушку и решила предложить ей работу. Через время Бухунова заняла место концертного директора Петросяна и завоевала его расположение. Многие знакомые одной из поклонниц говорят, что из-за этого развода Татьяна расцветает на глазах.

До этого информировалось, что суд постановил арестовать имущество юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Однако Россреестр отказал в этом. Дело в том, что ведомство заявило, что предоставленные судом документы не соответствуют законодательству. Адвокат Петросяна заявил, что отказ распространяется на имущество в Подмосковье, по остальному пока ответов нет.


Анна Котова
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