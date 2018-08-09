Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Мнения

Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Она мужественно боролась со своими многочисленными болезнями, но они, увы, победили.

Российские онкологи готовы помочь первой леди Сирии в борьбе с раком

От Редактора

Российские онкологи готовы помочь первой леди Сирии в борьбе с раком

Ранее стало известно, что у Асмы Асад выявили злокачественную опухоль груди.

Сюжеты:

Дима Билан шокировал откровением в день рождения Уитни Хьюстон Популярный техноблогер призвал перестать сажать людей за мемы Эксперты: Чихание – не повод избавляться от кота Регина Тодоренко не желает возвращаться в Москву Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой Часики-то тикают: Эвелине Бледанс намекают, что надо поскорее выходить замуж Баста и Наргиз записали совместный трек «Прощай, любимый город» Седокова назвала причину нелюбви отца Гектора к сыну «Неповторимая краска»: Олешко выразил соболезнования семье Дегтярёвой Решетову и Тимати поймали на совместном отдыхе Google оптимизировала браузер Chrome для безрамочных смартфонов Голая Катя Варнава рассказала подписчикам о собственной неуклюжести
| | Часики-то тикают: Эвелине Бледанс намекают, что надо поскорее выходить замуж

Часики-то тикают: Эвелине Бледанс намекают, что надо поскорее выходить замуж

Сегодня, 16:37

В небольшом ролике, размещенном знаменитой актрисой и телеведущей в ее профиле Instagram, можно увидеть, как поклонники застают ее прямо во время отдыха.

 

«Ну вот букет невесты меня и нашел. Вчерашняя невеста принесла мне букет, рассказав при этом, что на их свадьбе все гости были замужние, потому кандидатура на данный букет легла на меня. Как же приятно, когда тебя любят и желают счастья совершенно посторонние люди», - заявила Бледанс в комментарии к размещенному видео.

В комментариях на сторонних ресурсах началось обсуждение данного видео. Некоторые пользователи признали, что переживают за Эвелину Бледанс, ведь, как говорят в народе, «часики-то тикают», а она все не выходит замуж.

Сама же Эвелина по этому поводу, по всей видимости, нисколько не переживает, проводя время на отдыхе, ухаживая за ребенком и участвуя в различных телевизионных шоу и проектах.


Николай Офицеров
Новости по теме
Напиться, подраться и уснуть в салате: Анфиса Чехова запланировала дебош на свадьбе друзей
Напиться, подраться и уснуть в салате: Анфиса Чехова запланировала дебош на свадьбе друзей

 Чехова второй раз в Праге и теперь собирается провести время иначе, чем в прошлый раз. Также телеведущая надеется поймать букет невесты.

Эвелина Бледанс показала, как развивает сына с синдромом Дауна
Эвелина Бледанс показала, как развивает сына с синдромом Дауна

Эвелина Бледанс показала подписчикам, как развивает своего сына с синдромом Дауна. Для этого телеведущая заказывает специальные альбомы с играми. В небольшом…

Букет невесты угодил прямо в руки Татьяне Булановой на свадьбе друзей
Букет невесты угодил прямо в руки Татьяне Булановой на свадьбе друзей

 20 мая состоялась торжественная церемония бракосочетания исполнительного директора «Радио Дача» Дмитрия Коровкина и его возлюбленной Анны Арьковой. На…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости