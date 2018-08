Часики-то тикают: Эвелине Бледанс намекают, что надо поскорее выходить замуж

Ну вот букет невесты меня нашёл ))) Вчерашняя невеста принесла мне букет, рассказав, что на их свадьбе все были замужние, и я выбранный всеми кандидат на этот букет. Как приятно, когд тебя любят и желают счастья абсолютно посторонние люди???????????? #советдалюбовь

