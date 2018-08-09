Часики-то тикают: Эвелине Бледанс намекают, что надо поскорее выходить замуж

В небольшом ролике, размещенном знаменитой актрисой и телеведущей в ее профиле Instagram, можно увидеть, как поклонники застают ее прямо во время отдыха.

«Ну вот букет невесты меня и нашел. Вчерашняя невеста принесла мне букет, рассказав при этом, что на их свадьбе все гости были замужние, потому кандидатура на данный букет легла на меня. Как же приятно, когда тебя любят и желают счастья совершенно посторонние люди», - заявила Бледанс в комментарии к размещенному видео.

В комментариях на сторонних ресурсах началось обсуждение данного видео. Некоторые пользователи признали, что переживают за Эвелину Бледанс, ведь, как говорят в народе, «часики-то тикают», а она все не выходит замуж.

Сама же Эвелина по этому поводу, по всей видимости, нисколько не переживает, проводя время на отдыхе, ухаживая за ребенком и участвуя в различных телевизионных шоу и проектах.

Николай Офицеров