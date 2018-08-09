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| | Седокова назвала причину нелюбви отца Гектора к сыну

Седокова назвала причину нелюбви отца Гектора к сыну

Сегодня, 16:24

По словам Седоковой, такое отношение связано с чувствами мужчины к ней самой.

«Я часто сталкиваюсь с тем, что у мужчин любовь к ребёнку напрямую связанна с качеством любви к маме. Чем сильнее мужчина любит женщину, тем сильнее у него связь с их общими детьми», - отметила популярная певица, показав снимок маленького Гектора. Седокова подчеркнула – ей самой не важно, от кого её дети.

Она любит и дочерей, и сына, несмотря на отношение к их отцам. «Мы просто любим своих деток. Иногда, даже вопреки чувствам к мужчине», - указала певица. Также она назвала Гектора единственным «своим мужчиной» в настоящее время. Поклонники согласились с указанной исполнительницей причиной нелюбви мужчин к детям.

Однако некоторые подписчики отметили – в страданиях сына и дочерей Седокова может быть виновата сама. Певица постоянно «в поиске мужчины», по мнению фанатов, будучи слишком переборчивой. Потому ей сложно удержать возлюбленного, а ребёнок от него остаётся без отца.


Ирина Летинская
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