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| | Надежда Сысоева из Comedy Woman поделилась секретом идеальной фигуры

Надежда Сысоева из Comedy Woman поделилась секретом идеальной фигуры

Сегодня, 16:23

Девушка признается, что все дело, что неудивительно, в питании. В основном она выбирает для себя легкие блюда, различные морепродукты и все в этом роде.

 

Накануне Надежда Сысоева, звезда Comedy Woman, стала гостьей кулинарного шоу «Готовим со звездой». Съемки проводили в ресторане-баре «Облака». Там же девушка пообщалась с прессой, рассказав о секрете своей идеальной фигуры.

«Я не выбираю никаких сложных блюд, а отдаю предпочтение легким супам, морепродуктам. Это помогает сохранить не только время, но и уберечь себя от лишних килограммов», - признается Сысоева.

Когда же журналистка спросила у нее, в чем секрет ее идеальной фигуры, она заявила, что с детства занимается спортом, пьет много воды и пытается не сидеть на месте. Также она отказывает себе в белом хлебе, так как он становится причиной лишних килограммов.

Не так давно секретами красоты делилась и известная ведущая Екатерина Андреева, которая заявила, что для женщины крайне важно «правильно смотреться в зеркало». Крайне важно это особенно в тот момент, когда она фотографируется. Ведущая новостей отметила, что нередко люди на селфи забывают об естественной красоте, начинают кривляться и паясничать.


Николай Офицеров
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