Дряблое тело в дешевом купальнике: Фанаты не оценили секреты красоты Волочковой

Балерина рассказала, как ей удастся оставаться стройной, но в последнем поклонники засомневались.

Прима-балерина Анастасия Волочкова продолжает публиковать фото из отдыха в Греции. В этот раз рассказала поклонникам собственные секреты красоты. Знаменитость написала, что стройность ей удается поддерживать благодаря физическим нагрузкам, плаванью, русской бане, массажу, а также легкостью в питании. Кроме того, оставаться красивой ей помогают любовь и позитив. Пользователи не оценили советы Волочковой, назвав их бесполезными, ведь на фото многие увидели только дряблое мужеподобное тело в дешевом купальнике.

Пользователи Сети не заметили стройной и подтянутой фигуры примы балерины, но в очередной раз пришли к выводу, что она изуродовала себя физическими нагрузками. Теперь Волочкова выглядит, как мужчина-трансвестит в купальнике, считают поклонники. Звезде посоветовали грамотнее прятать недостатки, выбирать правильные позы для фото и более закрытую одежду, а не выставлять и минусы своей фигуры напоказ.