«Дебилов и моральных уродов не читаю»: Волочкова жестко поставила на место хейтеров

Мнения

«Дебилов и моральных уродов не читаю»: Волочкова жестко поставила на место хейтеров

 Балерина долгое время терпела насмешки и оскорбления от недругов. Однако недавно решила им

Российские онкологи готовы помочь первой леди Сирии в борьбе с раком

От Редактора

Российские онкологи готовы помочь первой леди Сирии в борьбе с раком

Ранее стало известно, что у Асмы Асад выявили злокачественную опухоль груди.

Сюжеты:

Часики-то тикают: Эвелине Бледанс намекают, что надо поскорее выходить замуж Баста и Наргиз записали совместный трек «Прощай, любимый город» Седокова назвала причину нелюбви отца Гектора к сыну «Неповторимая краска»: Олешко выразил соболезнования семье Дегтярёвой Решетову и Тимати поймали на совместном отдыхе Google оптимизировала браузер Chrome для безрамочных смартфонов Голая Катя Варнава рассказала подписчикам о собственной неуклюжести «Хомячок со стремянкой»: Подписчики попросили Волочкову разнообразить свой гардероб Ученые рассказали о «репродуктивной» пользе трусов-боксёров Рапунцель попыталась «впарить» подписчикам платье от Бузовой Учёные выяснили, что любовь к родителям не уходит при взрослении Эксперты назвали технологии, которые изменят жизнь землян уже через 5 лет
| | Дочь Тимати пытается привлечь внимание отца неадекватными поступками

Дочь Тимати пытается привлечь внимание отца неадекватными поступками

Сегодня, 15:30

Алиса утопила в воде телефон папы из-за того, что тот не захотел идти с ней купаться.

Рэпер и продюсер Тимати опубликовал видео, на котором его дочь Алиса пытается привлечь внимание отца собственными не совсем адекватными поступками. Ролик начинается с того, что 4-летняя Алиса требует у папы бросить все дела и сейчас же пойти с ней купаться, но рэпер слишком занят, чтобы исполнить просьбу дочери. Тогда девочка делает неожиданный поступок, а именно вырывает из рук отца смартфон и бросает его за борт яхты, на которой они находятся. Ошарашенный Тимати не может поверить своим глазам, спокойно спрашивая: «Алис, ты что сделала?»

????????????

A post shared by Black Star (@timatiofficial) on

Фанаты рэпера заподозрили, что ролик является постановочным, однако большинство оценили актёрскую игру девочки. Алиса явно старается показать искрение эмоции, хоть и не может прекратить улыбаться. Тимати посоветовали больше ценить время с дочерью и уделять ей намного больше внимания, чтобы сохранить смартфоны в будущем. Часть поклонников признались, что сами отнеслись бы к потере дорогостоящего гаджета далеко не так спокойно, как рэпер.


Новости по теме
Дочь Тимати оставит кости отца в мусорке
Дочь Тимати оставит кости отца в мусорке

В Instagram российский рэпер Тимати опубликовал видео, которое шокировало многих пользователей. Поклонники считают, что ребенок растет очень жестоким.

Рэпер Тимати поздравил дочь с днем рождения
Рэпер Тимати поздравил дочь с днем рождения

В Instagram-профиле рэпера Тимати появилось поздравление от него самого к дочери Алисе. 19 марта девочке исполнилось 4 года.

Тимати подарил своей дочери пять корзин с розами
Тимати подарил своей дочери пять корзин с розами

Рэпер Тимати в честь 8-го марта подарил своей дочери Алисе пять корзин с красными розами, в которых белыми розами выложена каждая буква имени девочки. Снимок с…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости