Дочь Тимати пытается привлечь внимание отца неадекватными поступками

Алиса утопила в воде телефон папы из-за того, что тот не захотел идти с ней купаться.

Рэпер и продюсер Тимати опубликовал видео, на котором его дочь Алиса пытается привлечь внимание отца собственными не совсем адекватными поступками. Ролик начинается с того, что 4-летняя Алиса требует у папы бросить все дела и сейчас же пойти с ней купаться, но рэпер слишком занят, чтобы исполнить просьбу дочери. Тогда девочка делает неожиданный поступок, а именно вырывает из рук отца смартфон и бросает его за борт яхты, на которой они находятся. Ошарашенный Тимати не может поверить своим глазам, спокойно спрашивая: «Алис, ты что сделала?»

???????????? A post shared by Black Star (@timatiofficial) on Aug 9, 2018 at 4:07am PDT

Фанаты рэпера заподозрили, что ролик является постановочным, однако большинство оценили актёрскую игру девочки. Алиса явно старается показать искрение эмоции, хоть и не может прекратить улыбаться. Тимати посоветовали больше ценить время с дочерью и уделять ей намного больше внимания, чтобы сохранить смартфоны в будущем. Часть поклонников признались, что сами отнеслись бы к потере дорогостоящего гаджета далеко не так спокойно, как рэпер.