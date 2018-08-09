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| | Батрутдинов рассмешил подписчиков плачевными навыками сёрфинга

Батрутдинов рассмешил подписчиков плачевными навыками сёрфинга

Сегодня, 15:19

Юморист решил провести летний отпуск в Испании.

В Instagram-аккаунте известного шоумена Тимура Батрутдинова появился видеоролик, на котором «Батруха» продемонстрировал свои плачевные навыки сёрфинга. На видео юморист запечатлён на плавательной доске, которую он использовал в качестве плота, подгребая веслом. Однако, не проплыв и пары метров, Батрутдинов потерял равновесие и упал в воду, вызвав задорный смех у оператора, снимавшего ролик. Сам артист заявил, что планировал снять крутой видеоролик для своего микроблога, а получился очередной фейл для YouTube. В комментариях многие подписчики Тимура заявили, что ему стоит попробовать себя в наземных видах спорта, так как научиться сёрфингу ему не суждено.

Кроме того, один из пользователей в шутку заявил, что Тимур Батрутдинов является «Позором татарского народа», а другие фанаты юмориста шутливо подчеркнули, что его предки славились своими навыками в катании на доске по волнам, а он опорочил свой род, «отбившись от стаи».


Александр Вест
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