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| | Кейт Аптон смыло в море во время сьемки

Кейт Аптон смыло в море во время сьемки

Сегодня, 04:30

В интернете до сих пор пользуется популярностью видео, где волна сбивает со скалы известную фотомодель Кейт Аптон. Фотосессия проходила в Карибском море.

Модель позировала на камне прикрывая руками голую грудь. Не заметив за своей спиной волну, девушку смыло в море вместе с её юбкой, которая чуть не спала с неё.

Ранее Кейт Аптон будучи беременной снималась в фотосессии для показа нижнего белья известного бренда Yamamay. Девушка поразила поклонников своей формой несмотря на то, что она была беременна.


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