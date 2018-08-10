Кейт Аптон смыло в море во время сьемки

В интернете до сих пор пользуется популярностью видео, где волна сбивает со скалы известную фотомодель Кейт Аптон. Фотосессия проходила в Карибском море.

Модель позировала на камне прикрывая руками голую грудь. Не заметив за своей спиной волну, девушку смыло в море вместе с её юбкой, которая чуть не спала с неё.

Ранее Кейт Аптон будучи беременной снималась в фотосессии для показа нижнего белья известного бренда Yamamay. Девушка поразила поклонников своей формой несмотря на то, что она была беременна.