Журналисты узнали, как Кайли Дженнер похудела после родов

Модель вернула себе прежние формы менее чем за полгода.

Журналистам удалось узнать, как звезде телешоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер сумела похудеть после родов. Известная модель подарила жизнь своей дочери в феврале нынешнего года, набрав изрядное количество лишнего веса. Однако, вскоре в её Instagram-аккаунте вновь стали появляться откровенные снимки, в которых Дженнер ко всеобщему удивлению козыряла восстановленной фигурой. Секретом Кайли оказался «коктейль» из интенсивного рабочего графика и специальной диеты. Специалисты портала Hollywoodlife узнали, что в день Кайли Дженнер не позволяла себе употреблять более тысячи калорий.

Диетологи предупредили всех желающих приобщиться к такому плану питания, что данное количество калорий является крайне малым для нормального функционирования организма. Заметим, сёстры в звёздном семействе постоянно пытаются затмить друг друга, поэтому каждая из них старается приобрести лучшую фигуру. Недавно Кендалл Дженнер решилась на откровенную фотосессию, полностью оголив свою грудь, чтобы отвлечь на себя внимание от итак «заласканной» общественностью 20-летней Кайли.

Александр Вест