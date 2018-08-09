Константин Меладзе был задержан на украинской границе

Журналисты узнали о проблемах с загранпаспортом композитора.

Многие российские СМИ заявили, что Константин Меладзе был задержан сотрудниками украинского пограничного контроля на границе с Венгрией. Согласно предоставленной информации, инцидент произошёл 6 августа в Закарпатской области, когда пограничники якобы уличили композитора в подделке документов, найдя в его загранпаспорте некие «лишние» штампы. Издания, в которых появились подобные данные, утверждают, что из-за вскрывшегося мошенничества с документами композитор до 2020 года не сможет посещать страны-члены Евросоюза.

Анастасия Драпеко, являющаяся официальным пресс-секретарём Константина Меладзе, поспешила опровергнуть подобные сведения, заявив, что музыкант в данный момент работает в студии звукозаписи. Кроме того, Драпеко подчеркнула, что её клиент не бывал в Венгрии в указанный период времени.

Александр Вест