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| | Константин Меладзе был задержан на украинской границе

Константин Меладзе был задержан на украинской границе

Сегодня, 14:23

Журналисты узнали о проблемах с загранпаспортом композитора.

Многие российские СМИ заявили, что Константин Меладзе был задержан сотрудниками украинского пограничного контроля на границе с Венгрией. Согласно предоставленной информации, инцидент произошёл 6 августа в Закарпатской области, когда пограничники якобы уличили композитора в подделке документов, найдя в его загранпаспорте некие «лишние» штампы. Издания, в которых появились подобные данные, утверждают, что из-за вскрывшегося мошенничества с документами композитор до 2020 года не сможет посещать страны-члены Евросоюза.

Анастасия Драпеко, являющаяся официальным пресс-секретарём Константина Меладзе, поспешила опровергнуть подобные сведения, заявив, что музыкант в данный момент работает в студии звукозаписи. Кроме того, Драпеко подчеркнула, что её клиент не бывал в Венгрии в указанный период времени.


Александр Вест
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