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| | Бузову обвиняют в рекламе «живодерского» бизнеса

Бузову обвиняют в рекламе «живодерского» бизнеса

Сегодня, 14:18

Подписчики артистки раскритиковали ее после просмотра фотографии, на которой певица изображена с детенышем льва.

 

Новое фото, на котором Бузова изображена вместе с львенком, артистка подписала, что каждому нужна любовь, забота и тепло. Это касается как человека, так и животного. В завершении поста исполнительница дала совет пользователям, чтобы они берегли тех, кого любят. Однако на это подписчики только раскритиковали Бузову. Они заявили, что в любви это когда с мамой и на свободе, а не в дорогом ошейнике и не понятно с кем. Другой пользователь написал, что не ожидал такого от Бузовой, что она будет рекламировать «живодерский» бизнес. Однако исполнительница не стала реагировать на такие выпады, а просто проигнорировала.

До этого артистка Марина Федункив заявила, что из-за мести бывшему супругу Ольга Бузова может попасть в психушку. Артистка говорит, что не один парень, которого она спрашивала, не соглашался быть рядом с такой девушкой как Ольга. Поэтому Марина Федункив говорит, что псих лечебницей может все это завершиться, пока певица не встретить мужчину, которого полюбит так же как Тарасова.


Анна Котова
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