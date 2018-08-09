Голая Катя Варнава рассказала подписчикам о собственной неуклюжести

При этом знаменитая шоу-вумен предстала с нестандартной прической, которую очень похвалили подписчики.

Несмотря на то, что снимки сделаны по грудь, можно увидеть, что Варнава полностью обнажена. При этом, голая ведущая не стала акцентировать на самой серии снимков внимание, а рассказала подписчикам о собственной неуклюжести.

«Привет, мои прекрасные! Я не раз вам говорила о том, что я, мягко говоря, немного некультяпый человек по жизни. Спотыкаюсь, нелепо падаю, собираю все углы и так далее. Всегда хотела узнать, может тут есть еще такие и 4,1 миллиона? Отзовитесь!», - заявила Варнава.

Фолловеры тут же принялись ей рассказывать о том, что она далеко не одинока, ведь подобной «некультяпостью» страдают многие.

«Такая же! Все столы, углы, косяки мои! Постоянно запинаюсь, не рассчитываю силы и хлопаю дверьми со всей дури», «Пффф, споткнуться об свою же ногу...мое хобби по жизни», «Я вообще не умею ходить! Падать, спотыкаться, ударяться - это все моё», - написали в комментариях под публикацией фолловеры.

Николай Офицеров