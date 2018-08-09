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| | «Хомячок со стремянкой»: Подписчики попросили Волочкову разнообразить свой гардероб

«Хомячок со стремянкой»: Подписчики попросили Волочкову разнообразить свой гардероб

Сегодня, 13:47

На новом фото балерина изображена в том платье, в котором она летела в самолете. По мнению пользователей, звезде можно путешествовать только с дамской сумочкой.

 

На свежем фото Анастасия Волочкова изображена возле барной стойки. Отметим, что заведение отличатся от остальных, что в нем вместо ламп висят лампадки. По этому поводу подписчики заявили, что это уже совсем не смешно, такие вещи должны быть только в храмах. Помимо этого балерина опубликовала фото, на котором предстала, по ее словам, в галереи с портретами личностей. Такой подбор слов рассмешил поклонников, которые заявили, что Анастасии стоит немного подучиться. Помимо этого подписчики попросили разнообразить свой гардероб, так как, по мнению пользователей, идти на прогулку в том платье, в котором делала перелет и провоняла, просто не культурно.

Менеджер по продажам волшебного отеля @domesmiramare и @domesresortsru Далида показала мне разные уголки, каждый из которых по своему интересен..???????? Меня впечатлил бар с лампадками вместо ламп и библиотека с портретами личностей. В частности, приятно было увидеть портрет Марии Каллас.. Греция-одно из райских мест для меня на Земле.???????????? #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #любовь #счастье #лето #цветы #радость #volochkova #ballet #russia #best #instagood #love #look #я #teztourgreece #отдыхвгреции #греция #domesmiramare #corfu #domesresortsru #luxuryholidays #luxury #marriott #spglife #travel #greece #domesresorts

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Один из подписчиков написал, что снимок, на котором Волочкова стоит рядом с директором бара, стоит назвать «хомячок со стремянкой». Другой пользователь написал, что, конечно, балерину впечатлил бар с лампадками, так как ей все нравится, что связано с алкоголем.


Анна Котова
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