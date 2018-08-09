«Хомячок со стремянкой»: Подписчики попросили Волочкову разнообразить свой гардероб

На новом фото балерина изображена в том платье, в котором она летела в самолете. По мнению пользователей, звезде можно путешествовать только с дамской сумочкой.

На свежем фото Анастасия Волочкова изображена возле барной стойки. Отметим, что заведение отличатся от остальных, что в нем вместо ламп висят лампадки. По этому поводу подписчики заявили, что это уже совсем не смешно, такие вещи должны быть только в храмах. Помимо этого балерина опубликовала фото, на котором предстала, по ее словам, в галереи с портретами личностей. Такой подбор слов рассмешил поклонников, которые заявили, что Анастасии стоит немного подучиться. Помимо этого подписчики попросили разнообразить свой гардероб, так как, по мнению пользователей, идти на прогулку в том платье, в котором делала перелет и провоняла, просто не культурно.

Один из подписчиков написал, что снимок, на котором Волочкова стоит рядом с директором бара, стоит назвать «хомячок со стремянкой». Другой пользователь написал, что, конечно, балерину впечатлил бар с лампадками, так как ей все нравится, что связано с алкоголем.

Анна Котова