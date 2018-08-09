Рапунцель попыталась «впарить» подписчикам платье от Бузовой

Фанаты раскритиковали участницу проекта «Дом-2» за попытку продать своей аудитории некачественную одежду от именитой певицы.

В своём Instagram-аккаунте участница скандальной телестройки «Дом-2» рассказала о планах устроить семейную фотосессию. Пользователи скоро увидят Ольгу Рапунцель, Дмитрия Дмитренко и их четырёхмесячную дочь Василису в необычных образах. Однако даже за семейной идиллией от поклонников не утаилась попытка подражать Ольге Бузовой.

На фото Рапунцель позирует в платье от бренда Olga Buzova Design, принадлежащего певице и телеведущей. Бежевое платье с рюшей на груди на четырёх тонких лямках в официальном магазине стоит 4500 рублей. «Это что, платье от Бузовой? Зря деньги только выкинула», - разочаровано написал один из пользователей под фото. Многие уверены, что за попытку «впарить» платье Рапунцель получила немаленькие деньги.

Покупатели часто жаловались на некачественную продукцию бренда Ольги Бузовой. Большинство вещей сделаны из некачественных синтетических материалов, хотя певица заявляет обратное. Также многие разочарованы, что им присылают далеко не те модели, которые представлены на Бузовой. По словам покупателей, фасоны вещей в жизни не соответствуют представленным на фото, а саму Ольгу обвиняют в мошенничестве. Она якобы покупает одежду в дешёвых магазинах, которую перешивают на подмосковных фабриках и продают втридорога.

Яна Белова