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| | Экстрасенс Мэрилин Керро разъяснила, почему вредно «трепать языком»

Экстрасенс Мэрилин Керро разъяснила, почему вредно «трепать языком»

Сегодня, 13:15

Участница проекта «Битва экстрасенсов» поведала, что не стоит жаловаться на жизнь и судьбу, так как это приведет к бессилию и не возможности решить самые элементарные проблемы.

 

Участница шоу «Битва экстрасенсов» Мэрилин Керро в интернете разъяснила пользователям, почему вредно «трепать языком». По ее мнению, это связано с энергетикой, которой во время своего трепа человек раскидывается. Например, если во время встречи с подругой или другом, постоянно говорить о том, что все плохо – это приведет к отрицательным ситуациям в жизни. Когда все наоборот, то человек испытает прилив сил и сможет со всем справиться. В день женщина использует примерно 12 тысяч слов, а мужчина – 7 тысяч. Поэтому на руководящих должностях не только в компаниях, но и в стране стоят именно мужчины – они не раскидываются словами попросту и не тратят свою энергию.

До этого информировалось, чем занимаются финалисты «Битвы экстрасенсов» всех сезонов. Например, победительница первого сезона Наталья Воротникова сейчас ведет свою частную практику. Финалистка второго сезона Зулия Раджабова вышла замуж, а сейчас воспитывает ребенка.


Анна Котова
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