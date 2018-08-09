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| | Папарацци удалось запечатлеть Леонардо Ди Каприо целующимся на пляже

Папарацци удалось запечатлеть Леонардо Ди Каприо целующимся на пляже

Сегодня, 12:44

Несмотря на то, что о романе 43-летнего актера и 21-летней модели Камилы Морроне стало известно еще в декабре прошедшего года, парочка старается не выставлять напоказ своих чувств. Нежности между влюбленными удалось заснять на отдыхе.

 

Леонардо Ди Каприо старается скрывать подробности личной жизни, и это ему почти всегда удается. Но в конце прошедшего года СМИ все-таки удалось выяснить, кто стал новой возлюбленной актера – 21 модель Камила Морроне. С тех пор они вместе появились на нескольких светских мероприятиях, фестивале Coachella, а Леонардо Ди Каприо даже стал проводить время в обществе матери модели.

#leonardodicaprio

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Теперь же звезды отправились вместе на отдых. И тут наконец-то папарацци удалось запечатлеть Леонардо Ди Каприо целующимся с Камилой Морроне на пляже. Также объектив «поймал» нежные объятия пары. Но актер, наверное, решил, что на этом демонстрацию чувств стоит закончить, и буквально замотался в полотенце, чтобы скрыться от папарацци. Фото уже появились в Сети.


Виктория Озерова
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