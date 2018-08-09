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| | Непримиримые Джолипитты: Бред Питт продолжает воевать с Анджелиной за общение с детьми

Непримиримые Джолипитты: Бред Питт продолжает воевать с Анджелиной за общение с детьми

Сегодня, 12:28

После бракоразводного процесса история взаимоотношений некогда самой крепкой пары Голливуда напоминает, скорее, драматический фильм, чем реальную жизнь.

 

Дело «непримиримых Джолипиттов», к сожалению, отражается и на детях экс-супругов. Анджелина ранее всеми способами пыталась ограничить общение Бреда Питта с детьми и это напоминало настоящую холодную войну, потому в дело вмешались судебные органы, которые охладили пыл Джоли, заявив, что ограничение возможности видеться с отцом – крайне вредно для детей.

Как известно, Бред большую часть лета провел в Англии, где Анджелина снимается в продолжении «Малефисенты». Туда она приехала с детьми, потому он использует все возможности, чтобы видеться с чадами. Судья по бракоразводному процессу разрешил Питту видеться с детьми до 4 последовательных дней за раз по 10 часов в сутки.

При этом, близкие к знаменитостям источники утверждают, что Питт и Джоли ни разу за все это время не контактировали. TMZ также узнали довольно любопытную историю.

Несмотря на всю воинственность Анджелины, она с радостью приняла от Питта 1,3 миллиона долларов на поддержку детей. Помимо этого, она также взяла у него в долг еще 8 миллионов, чтобы купить хороший дом.


Николай Офицеров
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