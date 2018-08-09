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| | Анастасия Задорожная испугала поклонниц походом к пластическому хирургу

Анастасия Задорожная испугала поклонниц походом к пластическому хирургу

Сегодня, 12:11

Оказалось, что звезда решила просто проконсультироваться, а не менять свою внешность при помощи операций. Она предостерегла своих подписчиц в Instagram от неуместного употребления таких методов.

 

Анастасия Задорожная активно ведет свой микроблог в Instagram и иногда дает подписчицам ценные советы. Но на этот раз звезда испугала поклонниц походом к пластическому хирургу. Она уточнила, что пришла на прием к специалисту просто проконсультироваться и почувствовали себя там Самантой Джонс из «Секса в большом городе». Врач рассказал ей, что на данном этапе развития современной медицины можно поменять абсолютно все, что не устраивает, а в пластической хирургии ничего непоправимого не существует. В конце Анастасия Задорожная предостерегла поклонников от неуместных походов к пластического хирургу и злоупотребления методами изменения внешности.

Следует отметить, что сама 32-летняя артистка регулярно посещает косметолога. Также она честно призналась, что, возможно, прибегнет к услугам пластического хирурга, но в более зрелом возрасте.


Виктория Озерова
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