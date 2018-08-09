Сила любви: Леонардо ДиКаприо молодеет на глазах

Новые отношения с 21-летней моделью однозначно идут актёру на пользу. На последних снимках влюблённый ДиКаприо выглядит на несколько лет моложе.

В истории любовных похождений звезды «Титаника» было много моделей, но о настоящих чувствах говорили редко. Всё поменялось с тех пор, как актёра заметили с моделью Камилой Морроне. Падчерица Аль Пачино заставляет ДиКаприо радоваться жизни и искренне наслаждаться отдыхом в Италии. Актёр даже подарил ей поцелуй, чем не чествует папарацци.

Поклонники звезды киноэкранов разделают с ним эйфорию. Подростковая причёска, элементарный уход за собой уже омолодил Леонардо ДиКаприо на глазах. Фанаты уверены, что всему виной сила любви, благодаря которой романтичному Леонардо хочется быть идеальным для своей спутницы. Пока возраст выдают незначительные морщины и «пузико среднего возраста».

Елизавета Трюфель