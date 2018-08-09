«Дебилов и моральных уродов не читаю»: Волочкова жестко поставила на место хейтеров

Мнения

«Дебилов и моральных уродов не читаю»: Волочкова жестко поставила на место хейтеров

 Балерина долгое время терпела насмешки и оскорбления от недругов. Однако недавно решила им

Эксперты назвали 6 причин для покупки бюджетника UMIDIGI One PRO

От Редактора

Эксперты назвали 6 причин для покупки бюджетника UMIDIGI One PRO

На сегодняшний день девайс доступен по цене от $ 139.99. 

Сюжеты:

Непримиримые Джолипитты: Бред Питт продолжает воевать с Анджелиной за общение с детьми «Умную» настольную лампу научили включаться по Wi-Fi Сила любви: Леонардо ДиКаприо молодеет на глазах В Турции выпускница вуза впала в ступор после элементарного вопроса на телешоу «Синтол в помощь»: Олесе Малибу посоветовали хороший имплантат Учёные: Интенсивные занятия спортом вредят психике Терезу Мэй сравнили с жирафом за очередной нелепый реверанс «Дебилов и моральных уродов не читаю»: Волочкова жестко поставила на место хейтеров В США облизанный собакой мужчина лишился обоих рук и ног В Индии девушка с 10-килограммовой рукой наконец дождалась лечения «Мажор»: Фанаты T-killah обиделись на рэпера из-за поста в Сети Герчаков раскрыл причины распада брака Стеклова и Захаровой
| | В Сети показали новый трейлер «Щелкунчика» от Disney

В Сети показали новый трейлер «Щелкунчика» от Disney

Сегодня, 11:32

Премьера картины состоится в конце октября.

В Сети появился новый трейлер к сказочной киноленте «Щелкунчик», производства компании Disney. На видеохостинге YouTube на канале «Disney Россия» показали видеоролик, в котором главная героиня картины юная Клара получает довольно необычный рождественский подарок. Девушке предстоят невероятные приключения в Стране Сладостей, Цветов и Снегов, а на пути к заветной цели героине предстоит противостоять целой армии свирепых грызунов в четвёртом королевстве. Режиссёрами новой диснеевской сказки стали Джо Джонстон, ответственный за ремейк «Джуманджи», а также Лассе Халльстрем, удививший многих кинокритиков успешным фильмом «Собачья жизнь».

В создании новой версии «Щелкунчика» поучаствовали такие именитые голливудские актёры как: Хелен Миррен, Морган Фримен, а также Кира Найтли. Мировая премьера картины состоится уже 24 октября, а российские зрители увидят новую сказку в начале декабря.


Александр Вест
Новости по теме
Вышел трейлер мультфильма «Ральф против интернета»
Вышел трейлер мультфильма «Ральф против интернета»

Трейлер популярного мультфильма «Ральф против интернета» уже появился на просторах Сети. Видеоролик опубликован на видеоканале Walt Disney Animation Studios.

Вышел первый полноценный трейлер «Человека-муравья и Осы»
Вышел первый полноценный трейлер «Человека-муравья и Осы»

На официальном YouTube-канале Marvel появился первый полноценный трейлер фильма «Человек-муравей и Оса». На этот раз героя предстоит спасать мир вместе с…

Возвращение Винни-Пуха: Студия Disney показала трейлер нового фильма
Возвращение Винни-Пуха: Студия Disney показала трейлер нового фильма

В интернете появился трейлер нового фильма «Кристофер Робин», снятый студией Disney. В новой картине знакомый с детства герой Винни-Пух встретится со своим…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости