В Сети показали новый трейлер «Щелкунчика» от Disney

Премьера картины состоится в конце октября.

В Сети появился новый трейлер к сказочной киноленте «Щелкунчик», производства компании Disney. На видеохостинге YouTube на канале «Disney Россия» показали видеоролик, в котором главная героиня картины юная Клара получает довольно необычный рождественский подарок. Девушке предстоят невероятные приключения в Стране Сладостей, Цветов и Снегов, а на пути к заветной цели героине предстоит противостоять целой армии свирепых грызунов в четвёртом королевстве. Режиссёрами новой диснеевской сказки стали Джо Джонстон, ответственный за ремейк «Джуманджи», а также Лассе Халльстрем, удививший многих кинокритиков успешным фильмом «Собачья жизнь».

В создании новой версии «Щелкунчика» поучаствовали такие именитые голливудские актёры как: Хелен Миррен, Морган Фримен, а также Кира Найтли. Мировая премьера картины состоится уже 24 октября, а российские зрители увидят новую сказку в начале декабря.

Александр Вест