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| | «Синтол в помощь»: Олесе Малибу посоветовали хороший имплантат

«Синтол в помощь»: Олесе Малибу посоветовали хороший имплантат

Сегодня, 11:46

Неугомонная модель-фрик и ментальная сестра «синтолового качка» Олеся Малибу не собирается останавливаться на достигнутом в деле преобразования своих форм до гипертрофированных размеров.

Как заявила Олеся, в её ближайшие планы входит обратиться за помощью к фитнес-тренерам и пластическим хирургам, чтобы получить «бразильскую попу». Она не собирается отказываться от имплантов, которые придадут её пятой точке нужный вид. Также, она собирается попросить своего любимого мастера «забить» татуировками руки и ноги и нарисовать на спине крылья. Кроме этого, она хочет, чтобы её зад украшали «отпечатки» красных губ и надпись: «Малибу».

Поклонники в шоке от её намерений. Они советуют Олесе добиваться совершенства форм естественным путём – диетами и спортзалом. Впрочем, у модели перед глазами есть замечательный пример – пятигорский качок Кирилл Терёшин. С «руками-базуками» Малибу связывает хорошая дружба, и она называет его «мой котик». В этой связи, комментаторы ей посоветовали пойти по пути пятигорского фрика: «Синтол тебе в помощь!».


Дмитрий Брокгауз
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