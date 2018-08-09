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| | «Мажор»: Фанаты T-killah обиделись на рэпера из-за поста в Сети

«Мажор»: Фанаты T-killah обиделись на рэпера из-за поста в Сети

Сегодня, 10:11

T-killah, а в миру Александр Тарасов, обидел поклонников, променяв их на американских русских и укатив тусоваться в Лос-Анджелес.

Днём ранее рэпер опубликовал в социальной сети неоднозначный пост. В нём он рассказал, что улетает со своей невестой в другую страну. Сама невеста останется там на 4 месяца. Но причин T-killah раскрывать не стал, оставив фанатов в догадках. Приземлившись в жарком Лос-Анджелесе, T-killah с дамой сердца прильнули к прохладному бассейну. Но тоска в другой стране дала о себе знать быстро.

В профиле в Instagram он опубликовал обращение, призывая всех, кто желает сотрудничать или просто тусить, писать ему. Поклонники были поражены таким «предательством»: «В России ты бы так не написал». Пост в Сети разозлил поклонников и поведением рэпера на видео. Его выкрутасы со спасательным жилетом в бассейне и наигранное «крутое» поведение прикрепили к нему кличку «мажор» и негативные эмоции поклонников.


Елизавета Трюфель
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