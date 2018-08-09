Экс-татушка Юлия Волкова победила рак и нашла семейное счастье

Победившая рак исполнительница накануне вышла замуж, правда, имя своего возлюбленного оно тщательно скрывает от общественности.

Свое семейное счастье экс-татушка нашла в мужчине, с которым до этого встречалась около двух лет. Журналистам также известно, что его профессия не публичная, а потому Волкова не хотела бы привлекать к ней лишнее внимание. На фотографиях в микроблоге Instagram также не встретишь снимков мужчины Юлии.

О свадьбе исполнитеьницы зрители по всей стране узнали еще год назад, когда Волкова стала гостьей программы «Секрет на миллион». Тогда Юлия рассказала, что готовится к свадьбе с мужчиной, который немного старше, чем она и проживает в другой стране. Сам факт его гражданства она уточнять не стала. Также она добавила, что уже познакомила избранника с дочерью Викторией и сыном Самиром.

Несмотря на то, что Юлия занимается воспитанием двух детей, официально замужем она не была еще ни разу. Дочку Волкова родила в 2004 году. Отцом стал телохранитель артистки Павел Сидоров. Молодой человек, однако, был женат официально и у него также росла маленькая дочь, поэтому отношения оказались краткосрочными.

В марте 2007 года в прессе появились новости о том, что Волкова тайно стала супругой бизнесмена Парвиза Ясинова и приняла ислам, после чего родился сын Самир. Брак, как позднее рассказала Волкова, был гражданским и продлился недолго.

Николай Офицеров