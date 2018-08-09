Складки под попой «русской Кардашьян» расстроили её фанатов

Модель в очередной раз показала обнажённые снимки.

В Instagram-аккаунте Анастасии Квитко, более известной под псевдонимом «русская Кардашьян», появилась серия новых фотографий, на которых она запечатлена в откровенном купальнике белого цвета на пляже. Восторженные фанаты белокурой красавицы сразу же принялись восхвалять пышные формы Квитко, которые едва помещались в тесный купальник. Кроме русскоязычных поклонников хвалебные отзывы о невероятной красоте Анастасии также оставляли и многие фанаты модели из-за рубежа, не устающие раздавать комплименты российской красавице. Однако, некоторые фанаты «русской Кардашьян» принялись обсуждать её недостатки и увлечённость пластическими операциями.

В этот раз хейтеров не устроили складки под попой Анастасии Квитко, так как они образовались, когда девушка лежала спиной вверх, а при такой позе лишь у дам с обилием лишнего веса возникают подобные конфузы. Кроме того, многие подписчики вновь обратили внимание, что Квитко не снимается, лёжа на спине, так как в таком положении она будет выглядеть крайне нелепо из-за имплантов, вставленных в её бёдра и ягодицы.

Александр Вест