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| | Герчаков раскрыл причины распада брака Стеклова и Захаровой

Герчаков раскрыл причины распада брака Стеклова и Захаровой

Сегодня, 09:44

Всему виной оказалась неверность супруга.

Знаменитый отечественный актёр Евгений Герчаков в беседе с журналистами раскрыл настоящие причины распада брака Владимира Стеклова и его второй жены Александры Захаровой. Герчаков напомнил о том, что с первой супругой Стеклов прожил в браке 20 лет, а его жена Людмила Мощенская родила ему дочь Агриппину. Однако, переезд в Москву оказал негативное влияние на семейные отношения, которые вскоре завершились после того, как актёр переключил своё внимание на Александру Захарову. После развода с Мощенской Стеклов прожил с Захаровой девять лет, после чего их брак распался. Причиной тому, по словам Герчакова, послужила супружеская неверность Владимира Стеклова.

Герчаков подметил, что Захарова попросту застала своего мужа в постели с любовницей, чего так и не сумела простить. Ранее в этом году фанаты Стеклова были удивлены известию о его разводе с третьей супругой Ольгой, который, как выяснилось, состоялся ещё три года назад.


Александр Вест
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