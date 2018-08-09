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| | Бейонсе рассказала о прапрадеде-рабовладельце

Бейонсе рассказала о прапрадеде-рабовладельце

Сегодня, 09:11

По словам Бейонсе, было нелегко смириться с такими деталями своей родословной, и понадобилось много времени, чтобы такое принять.

Предки исполнительницы жили в Луизиане, где рабство отменили только в 1865 году. Прабабушка популярной певицы, Селестина Жозефин Лэйси, работала на сахарной плантации. Управлял ею землевладелец французского происхождения Элуа Рене Роземон Брюссар. Хозяин плантации был женат, у него были дети, однако его привлекла внешность Селестин, и рабовладелец сделал её своей любовницей.

От этого у женщины родилось 13 детей, в числе которых и Оделия - прямая родственница Бейонсе. О незаконной связи рассказал генерал США Кристоф Лэндри. Он отметил, что пара никогда не состояла в официальном браке, однако Элуа Рене признавал своё отцовство для всех детей Селестины. Прадед певицы присутствовал на всех важных для них мероприятиях, включая свадьбы. Он умер в 1904 году, а любовница пережила его на 18 лет.

Прабабушка Бейонсе вышла замуж за фермера Юджина Дерона. Их семья была указана в американской переписи как «мулаты» - термин, используемый в то время для тех, у кого один черный родитель и один белый родитель. Младшая дочь этой пары, Агнес Дерон, стала знаменитой швеёй, начав свой бизнес, и переехала в Техас. Там и родилась мать Бейонсе, Тина, которая продолжила дело матери, даже создав свою линию одежды, однако в итоге начала работать как художник по костюмам.


Ирина Летинская
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