Медиум поведал об опасной дате, угрожающей многим семейным союзам.

Популярный экстрасенс Михаил Филоненко поспешил прокомментировать скандал, связанный с разводом юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко, раскрыв космическую причину их разрыва. По мнению медиума, в нынешнем году должно состояться множество бракоразводных процессов, так как звёздное человечество подвержено сильному влиянию со стороны ретроградных планет. Оракул подчеркнул, что всем жителям Земли стоит опасаться третьего сентября, когда количество разводов должно достигнуть своего пика в нынешнем году. Филоненко добавил, что череда разводов не должна продлиться дольше 10 сентября.

Кроме того, Михаил Филоненко считает, что «кровавая Луна» также повлияла на брак Степаненко и Петросяна, так как многие звёздные персоны начали развод из-за сильного космического влияния данных объектов. Напомним, большинство экспертов российского шоубиза считает, что причиной развода юмористов стала молодая ассистентка Петросяна, к которой он якобы неравнодушен.

Александр Вест